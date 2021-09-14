أوبك: العراق أعلى الدول الاعضاء رفعا للإنتاج خلال الشهر الماضي

2021/09/14 | 10:48 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزيادات الأكبر جاءت من العراق إذ ارتفع إنتاجه النفطي بنحو 91 ألف برميل يوميًا.

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