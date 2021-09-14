2021/09/14 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بدأت المحكمة الإتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، جلستها للنظر في الطعون الحكومية بشأن موازنة 2021.

وقال مصدر قضائي، لـ(بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتحادية تبدأ بعقد جلستها للنظر بالطعون الحكومية بشأن الموازنة".

وأضاف المصدر، أن "المحكمة ستبت برأيها بشأن الطعون الحكومية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تبدأ جلستها للنظر بالطعون الحكومية بشأن الموازنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تبدأ جلستها للنظر بالطعون الحكومية بشأن الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).