تحذيرات من اشعال الفوضى في وسط وجنوب العراق - عاجل

2021/09/14 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم..

حذر عضو ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم الثلاثاء، من اشعال فوضى في وسط وجنوب العراق مع قرب موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال الصيهود، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك اطراف سياسية ما زالت تعمل وتسعى لتأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة، بسبب خشيتها من خسارة نفوذها الذي تتمتع به في الفترة الحالية، لذا هي تعمل على اشعال الفوضى وتأجيج الشارع في مدن وسط وجنوب العراق للتأثير على العملية الانتخابية".

وطالب الحكومة والقوات الأمنية، بـ "احباط وافشال اي مخطط يهدف الى اشعال الفوضى في وسط وجنوب العراق، او التأثير على الأمن الانتخابي، وكشفها امام الرأي العام، ليعرف الشارع العراقي من لا يريد اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في موعدها".

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