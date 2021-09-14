حضورياً.. صحة كردستان تعلق على انطلاق العام الدراسي الجديد بالإقليم في ظل كورونا

2021/09/14 | 10:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - أربيل

علق مدير عام ديوان وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، خالص قادر، اليوم الثلاثاء، على انطلاق العام الدراسي الجديد في الإقليم، مؤكدا أن الوزارة لديها تنسيق مع وزارتي التربية والتعليم العالي في الإقليم.

وقال قادر، لـ(بغداد اليوم)، إن "هناك إجراءات وقائية مشددة من بينها ارتداء الكمامات والتعقيم المستمر فضلا عن استمرار تلقيح الكوادر التربوية والتدريسية".

وأضاف، أنه "بالتشاور مع الجهات التربوية فقد أصبح من الصعب استمرار التعليم الإلكتروني وبات من الضروري العودة للدوام الحضوري"، معربا عن "أمله من جميع إدارات المدارس التعاون والإلتزام التام وعدم التهاون بالإجراءات الوقائية، خشية تصاعد معدل الإصابات".

وافتتح رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، العام الدراسي الجديد لطلبة المدارس بمشاركة مليون و800 ألف طالب.

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