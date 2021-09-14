فيديو..”تبليط” بغداد يعزل “الهارثة” عن البصرة

2021/09/14 | 10:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر اختناقاً مرورياً هائلاً في ساعات الصباح الأولى في قضاء الهارثة شمالي البصرة، واصفين المشهد بأكبر ازدحام مروري يشهده القضاء.وأظهر الفيديو […]

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