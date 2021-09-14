2021/09/14 | 10:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر مواطن ليبي يقطن في منطقة قريبة من الصحراء الكبرى على بقايا هيكل عظمي شبه متكامل في الصحراء الليبية لديناصور صغير بحجم راحة اليدين عاش قبل ملايين الأعوام، وفقاً لما ذكره موقع "وكالة الأنباء الليبية" عبر الإنترنت الإثنين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بحجم هاتف محمول.. رجل يعثر على هيكل عظمي لديناصور صغير في الصحراء الليبية) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بحجم هاتف محمول.. رجل يعثر على هيكل عظمي لديناصور صغير في الصحراء الليبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).