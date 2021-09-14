مستشار الكاظمي: أكثر من 50 ألف عراقي سيراقبون الانتخابات

2021/09/14 | 11:01 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إن عدد المراقبين الدوليين سيكون بحدود 500 مراقب (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الانتخابية، عبد الحسين الهنداوي، عن وجود أكثر من 50 ألف عراقي سيتولون مراقبة العملية الانتخابية في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقال الهنداوي في تصريحات للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "تحضيرات الانتخابات مستمرة بشكل حثيث، وهناك تقدم سريع باتجاه يوم الانتخابات"، مبينًا أن "المفوضية أعلنت استعدادها الكامل لإجراء الانتخابات".

وأشار إلى أنَّ "عدد المراقبين الدوليين سيكون بحدود 500 مراقب"، لافتًا إلى "وجود ما يقرب من 50 ألف مراقب عراقي في شبكات وطنية عراقية".

وبيّن أن "هناك يومين مطروحين لقضية الطعون والشكاوى، ستبث بهما بشكل سريع وستكون نتائجها النهائية خلال أيام قليلة جدًا".

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