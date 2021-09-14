الدايني يعلق على محاولة اغتياله في ديالى

2021/09/14 | 11:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق عضو مجلس النواب السابق، محمد الدايني، اليوم الثلاثاء، على محاولة اغتياله في محافظة ديالى.

وقال الدايني، في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم (14 ايلول 2021)، إن "أعداء الحياة وأذناب أعدائنا غربان القتل والخراب الذين ساروا بديالى إلى الهاوية استهدفوا موكبنا في ناحية كنعان بستوتة مفخخة".

وشدد بالقول: "إرهابكم لا يخيفنا نحن اقوياء بالله والحق، عدالة القانون لهم بالمرصاد".

وافاد مراسلنا، أمس الاثنين، بانفجار عبوة ناسفة مساء يوم الاثنين على موكب مرشح للانتخابات ‏وعضو سابق في البرلمان بمحافظة ديالي‎.‎

وقال مراسلنا إن "عبوة ناسفة موضوعة داخل دراجة انفجرت في مدخل ناحية ‏كنعان شرق بعقوبة مستهدفة موكب مرشح للانتخابات وعضو البرلمان السابق محمد ‏الدايني‎".‎

وأشار إلى إصابة 3 من حماية الدايني وتضرر عجلة جراء الهجوم، مؤكدا ‏عدم تعرض الدايني إلى أي أذى‎.‎

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