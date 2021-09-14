2021/09/14 | 11:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مديرية شرطة محافظة السليمانية، الثلاثاء، بالقاء القبض على امرأة متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من عدة منازل في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (14 ايلول 2021)، إنه "بعد تقديم شكوى قانونية من قبل رجل تعرض إلى تخدير وسرقة مصوغات ذهبية من منزله شرعت قوات الشرطة بالتحقيق في الحادثة، وبعد استحصال قرار القاضي تمكنت من القاء القبض على امرأة تدعى (ج، خ، ت) من مواليد العام 1970".

وأضاف البيان، أن "هذه المرأة اعترفت أمام القاضي باقترافها عدة جرائم متمثلة بسرقة الذهب لعدة مرات ومن عدة منازل".

وأوضح، ان "المتهمة المذكورة كانت تقترب من النساء اللاتي يعيشن لوحدهن باسم المساعدات والتعاون وبعدها قام بتخدير اصحاب المنزل وسرقة مصوغاتهم الذهبية"، لافتا الى انه "تم توقيف المتهمة بقرار من القاضي ووفقا للمادة 443 من قانون العقوبات العراقي، والتحقيقات لاتزال جارية معها".

N.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: قامت بتخدير النساء اللاتي يعشن لوحدهن.. القبض على امرأة محترفة بسرقة المصوغات الذهبية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق: قامت بتخدير النساء اللاتي يعشن لوحدهن.. القبض على امرأة محترفة بسرقة المصوغات الذهبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).