2021/09/14 | 11:46 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الروسية عن موعد استئناف الرحلات الجوية مع العراق ابتداء من 21 أيلول الجاري.وحسب بيان صادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد الصحاف اليوم الثلاثاء، (14 أيلول 2021)، أن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين بعد زيارته الأخيرة إلى … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تستجيب لطلب الخارجية العراقية وتعلن موعد استئناف الرحلات الجوية مع العراق) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تستجيب لطلب الخارجية العراقية وتعلن موعد استئناف الرحلات الجوية مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).