2021/09/14 | 11:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موظفو الأجور يغلقون هيئة تقاعد البصرة للمطالبة بتحويلهم إلى العقود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/14 | 11:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفو الأجور يغلقون هيئة تقاعد البصرة للمطالبة بتحويلهم إلى العقود) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظفو الأجور يغلقون هيئة تقاعد البصرة للمطالبة بتحويلهم إلى العقود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).