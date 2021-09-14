2021/09/14 | 11:49 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيأة العامة تبدأ التصويت على منصب رئيس الإتحاد بين عدنان درجال وشرار حيدر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/14 | 11:49.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهيأة العامة تبدأ التصويت على منصب رئيس الإتحاد بين عدنان درجال وشرار حيدر) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهيأة العامة تبدأ التصويت على منصب رئيس الإتحاد بين عدنان درجال وشرار حيدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).