بالانفوغراف: 41 رحلة على متن الطائر الاخضر

2021/09/14 | 11:54 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، موعد رحلاتها ليوم غد الأربعاء.

وبحسب جدول الخطوط الجوية فإن عدد الرحلات بلغ 41 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية، إذ بلغ عدد الرحلات الداخلية 19 رحلة، فيما بلغ عدد الرحلات الخارجية 22 رحلة.

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