تقرير: إعصار

2021/09/14 | 11:56 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: عادت أسعار النفط للتداول فوق حاجز 70 دولار للبرميل بعد تداوله لفترة وجيزة دون مستوى الدعم الرئيسي في منتصف شهر أغسطس 2021 مدفوعاً بصفة رئيسية بالمكاسب المستمرة في أعقاب إعصار "أيدا" الذي أثر على سلسلة توريد النفط في الولايات …

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