2021/09/14 | 11:58 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الايام نيوز/ أفرغت ناقلة نفط إيرانية 33 ألف طن متري من زيت الغاز في أحد الموانئ السورية.ووفقا لمصادر أبلغت الايام نيوز؛ أن الحمولة سيتم نقلها لاحقاً إلى لبنان بواسطة شاحنات.وقالت وسائل إعلام إيرانية، الخميس (2 أيلول 2021)، إن سفينة إيرانية محملة بالوقود وصلت إلى المياه الإقليمية السورية، حيث من المفترض أن يتم تفريغ […]

ظهرت المقالة ستنقل لاحقا إلى لبنان..



ناقلة إيرانية تفرغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز في سوريا أولاً على الايام نيوز.

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