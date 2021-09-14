تقرير سرّي: فيس بوك يعفي أعضاء ’القائمة البيضاء’ من عقوبات انتهاك قواعد المنصة

2021/09/14 | 12:12 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعفى موقع فيسبوك نحو 6 ملايين من مستخدميه النافذين من مواجهة عواقب انتهاك قواعد المنصة، وذلك من خلال تطبيق نظام طبقات منهجي وسري وصفته مراجعة داخلية بأنه "خرق للثقة"، وفقًا لمستندات داخلية حصلت عليها صحيفة وول ستريت جورنال.

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نظام "XCheck"

أنشأ فيسبوك في البداية النظام المعروف باسم "XCheck" أو "التحقق المتقاطع" لمساعدة المنصة على تعديل الإجراءات المتخذة ضد مستخدمي الموقع الأكثر شعبية، مثل السياسيين والمشاهير، وفقًا للصحيفة.

سمح النظام للمستخدمين النافذين بخرق شروط الخدمة دون مواجهة أي عواقب تذكر، واستثنى بعض المستخدمين الذين تم اعتبارهم "مدرجين في القائمة البيضاء" من إنفاذ السياسة، بينما يُسمح لمنشورات المستخدمين المشهورين الآخرين بالبقاء في انتظار المراجعة الإضافية، حتى لو خالفت قواعد فيسبوك الخاصة.

تمت حماية لاعب كرة القدم البرازيلي نيمار من العقوبات التي يفرضها النظام في عام 2019، بعد نشره صورًا غير لائقة لامرأة اتهمته بالاغتصاب، وهي تهمة نفاها، وسُمح للصور بالبقاء لأكثر من 24 ساعة على الرغم من انتهاك قواعد المنصة بشأن نشر "الصور الحميمة"، وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

تُظهر الوثائق أن المستخدمين "المدرجين في القائمة البيضاء" قد شاركوا أيضًا معلومات مضللة ونظريات المؤامرة حول سلامة اللقاحات، والدور المزعوم لهيلاري كلينتون في عصابة الاتجار الجنسي للأطفال، وغيرها من الادعاءات الغريبة التي اعتبرها مدققو الحقائق على فيسبوك كاذبة.

وصفت مراجعة داخلية للنظام عام 2019 ممارسات فيسبوك بأنها "خرق للثقة" و "لا يمكن الدفاع عنها علنًا"، وفقًا لوثائق سرية حصلت عليها صحيفة وول ستريت جورنال.

وفقًا للصحيفة، قللت شركة فيسبوك من حجم النظام والدور الذي يلعبه في الاعتدال، قائلة لمجلس الرقابة في يونيو/حزيران أن نظام XCheck يستخدم في “عدد صغير من القرارات”.

لم ترد شركة فيسبوك على طلب للتعليق من فوربس.

تقرير سري

حصلت صحيفة وول ستريت جورنال على تقرير سري صدر عام 2019 من شركة فيسبوك، ينص على: "نحن لا نفعل في الواقع ما نقول إننا نفعله علنًا.



على عكس باقي أفراد مجتمعنا، يمكن لهؤلاء الأشخاص انتهاك معاييرنا دون أي عواقب".

يبلغ عدد المستخدمين الذين غطاهم نظام XCheck العام الماضي، وفقًا للوثائق التي اطلعت عليها صحيفة وول ستريت جورنال، 5.8 ملايين مستخدم.



ولدى فيسبوك أكثر من 3 مليارات مستخدم.

ردت شركة فيسبوك على صحيفة وول ستريت جورنال في بيان، مؤكدة أنه تم إطلاق النظام ليكون بمثابة "خطوة إضافية" للمساعدة في تعديل المحتوى الذي قد "يتطلب مزيدًا من الفهم".

قال أحد الممثلين إن المنصة تعمل على التخلص التدريجي من "القائمة البيضاء" بعد تحديد المشكلات مع النظام، واصفًا المستندات الداخلية التي حصلت عليها الصحيفة بأنها "معلومات قديمة تم تجميعها معًا لإنشاء سرد".

محتوى فيسبوك

وجدت فيسبوك صعوبة في الإشراف على المحتوى.



وواجهت المنصة العام الماضي مقاطعة أكثر من 500 معلن مثل Target وFord وAdidas وDunkin Donuts بسبب ما وصفه النقاد بسياسات الاعتدال المتراخية فيما يتعلق بخطاب الكراهية، على الرغم من أن الخبراء يقولون إن الضربة المالية التي تلقتها فيسبوك كانت على الأرجح ضئيلة.

انتقد الرئيس التنفيذي للشركة، مارك زوكربيرغ، بشكل مثير للجدل تصنيف منشورات ذات أهمية إخبارية من مستخدمين نافذين تنتهك قواعد النظام الأساسي، قائلاً إنها قد تنطوي على "خطر دفعنا إلى تحرير محتوى لا نحب"، قبل أن يغير رأيه وسط المقاطعة.

في يونيو/حزيران، أعلنت شركة فيسبوك أنها ستحظر الرئيس السابق دونالد ترامب من المنصة لمدة عامين بسبب تشجيع مؤيديه على اقتحام مبنى الكابيتول الأميركي في يناير/كانون الثاني.

يعد التقرير الذي يعرض بالتفاصيل معلومات حول نظام XCheck على منصة فيسبوك الأول في سلسلة تستند إلى مستندات داخلية ستظهر أن فيسبوك “تعرف بالتفصيل الدقيق أن منصتها مليئة بالعيوب التي تسبب الضرر، غالبًا بطرق لا تفهمها تمامًا إلا الشركة وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال.

المصدر: أنسم (الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي)

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