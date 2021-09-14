2021/09/14 | 12:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة -

شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على

قاتل بحوزته بنادق كلاشنكوف ومخازن

عتاد.

وذكرت الوكالة في بيان، أن "مفارز مركز

شرطة شيخ سعد التابع الى قيادة شرطة

بغداد تمكن من

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