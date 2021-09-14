النزاهة: بغداد تحتضن مؤتمراً دولياً مُوسَّعاً لاسترداد الأموال المنهوبة

2021/09/14 | 12:12 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم

الثلاثاء، أن العاصمة بغداد ستشهد يومي

الخامس عشر والسادس عشر من شهر أيلول

الجاري انطلاق فعاليَّات وقائع

المُؤتمر الدوليِّ لاسترداد الأموال

المنهوبة.

وذكرت الهيئة ف

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