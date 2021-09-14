الأمن اللبناني يحبط عملية بيع طفل ويضبط

2021/09/14 | 12:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قوى الأمن الداخلي في لبنان، الثلاثاء، عن إحباط عملية بيع طفل، وضبط أفراد عصابة مسؤولة عن العملية، في مدينة جونية شمال العاصمة بيروت.

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