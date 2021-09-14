تحذيرات حكومية من تحديات “خطيرة” في البصرة

2021/09/14 | 12:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذرت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، من تحديات بيئية خطيرة في محافظة البصرة، مرتبطة بالصناعة النفطية، فيما تحدث عن الجهود الحكومية لخفض حجم التلوث.وقال وزير البيئة جاسم الفلاحي، في حديث تابعه “المركز […]

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