مشاجرة عنيفة بين عشيرتين في مستشفى المحمودية.. وصحة بغداد تصدر بيانا (فيديو)

2021/09/14 | 12:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت دائرة صحة بغداد فرع الكرخ، الثلاثاء، حدوث مشاجرة عنيفة بين عشيرتين في مستشفى المحمودية.

وقال مدير عام الدائرة الدكتور جاسب الحجامي في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (14 ايلول 2021)، انه "عندما يغيب الوعي و العقل و يسود الجهل و التخلف تكون هذه النتائج، بعض افراد العشائر لم يكتفوا بنزاعاتهم و( دگاتهم) في الشوارع فنقلوها الى المستشفيات في ظاهرة جديدة بدأت تتكرر كل يوم في اغلب المستشفيات في العراق مما يتطلب وقفة جادة من الجهات الامنية و القانونية و عقلاء القوم من عشائرنا العريقة ألذين يشهد لهم الجميع بالحكمة و حسن التصرف و السيطرة على افراد عشائرهم".

واضاف البيان، ان "الله وحده يعلم بحجم الضغوط التي تعرضنا لها للتنازل عن الاشخاص الذين تم احتجازهم في المشاجرة التي حصلت في مستشفى اليرموك التعليمي و كأن المسألة شخصية حتى اتنازل عنها".

واوضح، ان "الفيديو المرفق هو لما حصل اليوم في مستشفى المحمودية بين عشيرتين".

N.A

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