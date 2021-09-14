مصرع زائر كان يسير على الاقدام للوصول الى كربلاء

2021/09/14 | 12:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في ذي قار، الثلاثاء، بمصرع احد الزائرين بحادث سير بعدما كان يسير على الاقدام للوصول الى مدينة كربلاء.

وقال المصدر لـ NRT عربية، (14 ايلول 2021)، ان "حادثا مروريا وقع صباح اليوم على احد الطرق التي يسلكها القادمون من جنوب المحافظة لاداء زيارة الاربعين مشيا على الاقدام، وقد ادى الحادث العرضي الى وفاة احد الزائرين".

واضاف، ان "الحادث اسفر عن مصرع الزائر( م م ك ) من اهالي محافظة البصرة منطقة الحيانية"، لافتا الى ان "الشرطة فتحت تحقيق بالحادث ونقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي لاكمال الاجراءات القانونية اللازمة".

N.A

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