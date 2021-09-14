2021/09/14 | 12:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – وسام الملاحذرت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، من تحديات بيئية خطيرة في محافظة البصرة، فيما أشارت الى أن هناك اهتماماً حكومياً باستخدام التقنيات الحديثة لاستغلال الغاز المصاحب. وقال وزير البيئة جاسم الفلاحي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "محافظة البصرة تمثل سلة الغذاء العراقي، لكنها تعاني من تحديات بيئية خطيرة"، مبيناً أن "أكثر التحديات التي تعاني منها المحافظة مرتبطة بالصناعة النفطية".وأضاف أن "أكثر مناطق الإنتاج النفطي تعاني من أعلى نسبة تلوث، وأن أكثر التلوث ناجم عن حرق الغاز المصاحب"، مشيراً الى ان "العراق يهدر ثروة اقتصادية كبيرة في حرق الغاز المصاحب الذي يتسبب في إنتاج سموم تؤثر على حياة وصحة الناس، إضافة الى تلوث المياه والتربية الناتج عن استخدام مواد كيماوية، فضلاً عن التلوث بالنفط الخام".وأكد الفلاحي أن "الوزارة تبذل جهودا كبيرة مع وزارة النفط وبالتعاون مع المنظمات الدولية والمانحين، من اجل خفض حجم التلوث"، لافتا الى ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مهتم بشكل كبير باستخدام التقنيات الحديثة في الصناعات النفطية لاستغلال الغاز المصاحب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيئة تُحذر من تحديات خطيرة في البصرة وتوضح مسبباتها) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البيئة تُحذر من تحديات خطيرة في البصرة وتوضح مسبباتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).