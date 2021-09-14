المفوضية تكشف عن إجراءاتها الحسابية يوم الاقتراع

2021/09/14 | 12:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العدد الكلي للبطاقات البايومترية المطبوعة بلغ قرابة الـ 17 مليون بطاقة.

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