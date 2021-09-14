2021/09/14 | 12:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رفضت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، طعن وزارة الدفاع بشأن حملة الشهادات.وذكرت الاتحادية في بيان مقتضب تابعه “المركز الخبري الوطني”، أنها “ترفض طعن وزارة الدفاع بشأن تحويل حملة الشهادات للملاك المدني وتؤيد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المحكمة الاتحادية ترفض طعناً للدفاع بشأن حملة الشهادات المركز الخبري الوطني.

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