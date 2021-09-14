2021/09/14 | 12:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني مع قرب المنافسة وقرب الاستحقاق الانتخابي المقرر في العاشر من تشرين الأول المقبل، تعرضت بعض الملصقات الدعائية لبعض المرشحين والمرشحات في أربع ملاحظات إلى التمزيق أو التشويه.مرشحون ومنافسون عدوا الموضوع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور ..



مرشحون للانتخابات يتلقون خسارة مليونية في 4 محافظات المركز الخبري الوطني.

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