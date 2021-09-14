انتقادات لقناة حكومية سعودية بسبب

2021/09/14 | 12:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مغردون سعوديون انتقادات لشبكة قنوات "SSC" التي تتولى نقل مباريات المنتخب السعودي والدوري المحلي ومباريات الأندية السعودية في البطولات الآسيوية

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