وزير المالية: توجه للنهوض بواقع التأمين وإنهاء الإحتكار الحكومي له

2021/09/14 | 13:11 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأكد وزير المالية علي علاوي توجه الوزارة للنهوض بواقع التأمين في العراق ويعد من أولوليات العمل المهمة المهمة وأحد مفاصل قطاع المال.وقال علاوي في تصريح صحفي، ان “قطاع التأمين الحكومي يمكن وصفه بالجيد غير انه تم بناؤه على نوع من الإحتكار ويتطلب بعض الاجراءات لتطوير مفاصل عمله”.وأشـــار عـــلاوي الى، ان “قطاع رأس المال …

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