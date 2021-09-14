رئيس حكومة الإقليم يشارك في مراسم بدء العام الدراسي ويشيد بجهود المعلمين

2021/09/14 | 13:12 - المصدر: قناة التغيير

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شارك رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني في مراسم قرع الجرس إيذانا لبدء العام الدراسي الجديد في مدارس الإقليم.

وقدم البارزاني خلال حضور المراسم التي أقيمت في احدى المدارس بقضاء شقلاوة في محافظة أربيل قدم التهنئة للمعلمين والتلاميذ والطلبة وأولياء الأمور بانطلاق العام الدراسي الجديد معربا عن أسفه لما خلّفه انتشار فيروس كورونا من تبعات صحية واقتصادية على العام الدراسي الماضي ومشيدا في الوقت ذاته بجهود المعلمين في مواصلة سير العملية التربوية والتعليمية بطرق مختلفة ولا سيما النظام الإلكتروني.

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