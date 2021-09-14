الاتحادية تحدد موعد النظر بالطعون المقدمة في بعض بنود موازنة 2021

2021/09/14 | 13:14 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حددت المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، موعداً جديداً للنظر بطعون الموازنة.

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وبحسب إعلام القضاء وتابعه "ناس"، (14 أيلول 2021)، فقد حددت "المحكمة الاتحادية يوم 19 من الشهر الحالي، موعداً جديداً للنظر بالطعون المقدمة بشأن الموازنة".

وأجلت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق، موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وذكر مصدر قضائي، لوكالة الانباء الرسمية، وتابعه "ناس" (14 تموز 2021)، أن "المحكمة الاتحادية العليا أجلت موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021، الى الرابع والعشرين من الشهر المقبل".

وكان مجلس الوزراء قد خول في وقت سابق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.

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