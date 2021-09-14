علي جبار ويونس محمود نائبين لرئيس الاتحاد العراقي القدم

2021/09/14 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصد "علي جبار" منصب النائب الأول لرئيس

اتحاد كرة القدم العراقي، بينما حصل

"يونس محمود" على منصب النائب الثاني،

وذلك في الانتخابات التي جرت ببغداد

اليوم الثلاثاء.

وقال مراسلنا، إن علي جبار فاز بالتزكي

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