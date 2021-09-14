تتجاوز الاربعين .. ارتفاع جديد في درجات الحرارة بالعراق

2021/09/14 | 13:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد

للأيام المقبلة.

وذكر بيان للهيئة وتلقته وكالة نون

الخبرية، أن "الطقس ليوم غد الأربعاء

سيكون صحواً، ولا تغير في درجات

الحرارة، وستكون

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