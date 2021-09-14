بوتين يخضع للحجر الصحي

2021/09/14 | 13:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخضع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لحجر صحي بعد رصد إصابات بفيروس كورونا في أوساطه، حسبما أعلن الكرملين في بيان الثلاثاء.

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