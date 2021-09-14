كيف توظف ردود الأفعال - عن شارلى إبيدو - سعيد العليمى

2021/09/14 | 13:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_العليمى لو لم يظهر هذا الفيلم التافه الان لظهر له عشرات البدائل لاصطناع فتنة طائفية ( قبطية -- شيعية -- صوفية -- بهائية -- الحادية ) لحرف الانظار عن مشاكلنا الفعلية وحياتنا التعسة ولتبارى المهيمنون على السلطة ومناصريهم لتأييده ايا كان وتحت لافتات " الا انت يارسول الله " " لا لسب الصحابة " " لا لسب امهات المؤمنين " وفوق هذا وذاك " صون الذات الالهية " بالنص عليها فى الدستور وخاصة وان احداث ميانمار لم تجذب ا ......





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