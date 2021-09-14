محافظة عراقية تدق ناقوس الخطر في اليوم العالمي لمنع الانتحار وتكشف اغرب حالاته

2021/09/14 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

دقت مفوضية حقوق الانسان في ديالى، اليوم الثلاثاء، نافوس الخطر في اليوم العالمي لمنع الانتحار.

وقال مدير مكتب المفوضية في ديالى صلاح مهدي لـ( بغداد اليوم)، ان "الانتحار تحول في السنوات 5 الاخيرة في العراق الى ظاهرة تتفاقم تداعياتها السلبية سنة بعد أخرى، خاصة وان معدل الضحايا بات اضعاف ممن يسقطون بسبب رصاص الارهاب".

واضاف ، ان "الانتحار لم يعد محدد بفئة عمرية بل شمل كل الفئات ومنهم كبار السن وحتى المثقفين والاطفال الا ان 60% من الضحايا هم من شريحة الشباب، مشيرا الى وجود اسباب رئيسية هي العنف الاسري والبطالة والفقر لكن هناك حالات غريب جدا ومنها انتحار طفلة عمرها 9 سنوات قبل اكثر من عام بسبب تاثرها ببطلة انتحرت في مسلسل تلفزيوني كانت تتابعه بشغف شديد".

واشار الى، ان "الانتحار من الظواهر الصامتة التي لا تلفت الانتباه من قبل الجهات الحكومية خاصة، مشيرا الى، ان اعداد الضحايا كبير على مدار السنة".

ويحتفي العالم سنويا في ايلول باليوم العالمي لمنع الانتحار من خلال عقد ندوات ومؤتمرات تناقش سبل الحد من هذه الظاهرة التي اصبحت مثار قلق للكثير من الدول بسبب الاعداد المتزايدة للمنتحرين.

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