2021/09/14 | 13:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GsuxBh2v4AI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بسمار حسام الحاج والغاء الرقم 56 من قبل مفوضية الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بسمار حسام الحاج والغاء الرقم 56 من قبل مفوضية الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).