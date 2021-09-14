قطر تحذر من عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار كابول في حال عدم التوصل الى اتفاق مع طالبان

2021/09/14 | 13:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذرت قطر الثلاثاء من عدم قدرتها على تحمل مسؤولية مطار كابول في حال عدم التوصل الى اتفاق بين جميع الأطراف بما في ذلك طالبان.وقال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحافي مشترك مع … Readmore

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