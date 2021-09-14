مجموعة مسلحة تهاجم قرية في صلاح الدين وتقتل ضابطا برتبة نقيب

2021/09/14 | 13:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن مجموعة مسلحة هاجمت قرية المزاريخ في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مجموعة مسلحة هاجمت يعتقد انتماءهم لداعش هاجموا قرية المزاريخ في صلاح الدين ما اسفر عن استشهاد ضابط برتبة نقيب منسوب للجيش".

واضاف، ان "قوة امنية وصلت لمكان الحادث ونفذت عملية تفتيش بحثا عن المنفذين".

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