2021/09/14 | 13:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفادت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في أحد “الجملونات” الخاصة بمعمل أدوية سامراء.وذكرت المديرية في بيان، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “حريقا نشب داخل جملون كبير داخل شركة أدوية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



حريق هائل يلتهم “جملون” في معمل أدوية سامراء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. حريق هائل يلتهم “جملون” في معمل أدوية سامراء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. حريق هائل يلتهم “جملون” في معمل أدوية سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).