الشابندر يدعو الجهات المختصة لاجراء تحقيق عاجل بما ورد من تسريبات للكربولي بمعرض الاتهام

2021/09/14 | 13:31 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا السياسي المستقل عزت الشابندر، اليوم الثلاثاء، لاجراء تحقيق عاجل بشان التسريبات التي انتشرت عن “اعترافات” رئيس كتلة الحل جمال الكربولي.وقال الشابندر في تغريدة، “التسريبات التي انتشرت عن (اعترافات ) د جمال الكربولي تكتسب الصفة القانونية حينما تصدر مُصدّقة … Readmore

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