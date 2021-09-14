2021/09/14 | 13:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجدل حول الجرعات المعززة للقاح فيروس كورونا أخذ منعطفًا يوم الاثنين مع مقال الرأي هذا الذي نُشر في مجلة "لانسيت" لمجموعة دولية من علماء اللقاحات.نُشر المقال قبل أيام قليلة من الموافقة المتوقعة على الجرعات المعززة للقاح "فايزر" من قبل إدارة الغذاء والدواء

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرعات معززة للقاح كورونا..مقال رأي بـ"لانسيت" ينفي الحاجة لها) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرعات معززة للقاح كورونا..مقال رأي بـ"لانسيت" ينفي الحاجة لها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).