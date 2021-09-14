المحكمة الاتحادية تؤجل الطعن بقانون الموازنة وتحدد موعدًا جديدًا

2021/09/14 | 13:36 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

حددت المحكمة الاتحادية، 19 أيلول/سبتمبر موعدًا جديدًا للنظر بطعون الموازنة.

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ونقلت الوكالة الرسمية، عن مصدر قضائي، قوله، إن "المحكمة الاتحادية قررت تحديد يوم الـ19 من الشهر الحالي، موعدًا جديدًا للنظر بالطعون المقدمة بشأن الموازنة".

وقرّرت المحكمة الاتحادية العليا، في 24 آب/أغسطس الماضي، تأجيل البت في طعون الموازنة العامة لعام 2021 إلى أيلول/سبتمبر الحالي.

وأيضًا، أجلت المحكمة الاتحادية العليا في 14 تموز/يوليو موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية.

وكان مجلس الوزراء قد خوّل في وقت سابق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2021.

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تأجيل موعد الطعن بقانون الموازنة

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