متحدث باسم خارجية إسرائيلية:

2021/09/14 | 13:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الاسرائيلية بدء شركة مصر للطيران بتسيير رحلات جوية بين تل أبيب والقاهرة بمعدل أربع رحلات أسبوعية.

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