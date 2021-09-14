القضاء الاعلى يؤكد على دقة المعلومات لتنفيذ مذكرات القبض لتلافي حالات التوقيف للاشتباه بالاسماء (وثيقة)

2021/09/14 | 13:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد مجلس القضاء الاعلى، على دقة المعلومات لتنفيذ مذكرات القبض لتلافي حالات التوقيف للاشتباه بالأسماء.

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