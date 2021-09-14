أبطال أوروبا: برشلونة يصطدم ببايرن في “قمة الثأر”

2021/09/14 | 13:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصطدم فريقا برشلونة الإسباني، وبايرن ميونخ الألماني، اليوم الثلاثاء، على ملعب “كامب نو”، في مواجهة نارية ضمن منافسات مباريات المجموعة الخامسة من دور المجموعة ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي (2021-2022).

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مواجهة برشلونة ضد البايرن، خصوصاً أنه من المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة لكونها تعد ثأرية لما تحمله من ذكرى كارثية لبطل إسبانيا، بعد الخسارة في المواجهة الأخيرة بينهما (8-2) لصالح البافاري بنفس المسابقة.

ومن المنتظر أن تشهد مباراة اليوم صراع من نوع خاص بين رونالد كومان، وجوليان ناغيلسمان، في ظل الرغبة الجامحة للمنافسة بقوة على حصد لقب النسخة الحالية.

ويسعى كومان إلى الفوز أمام بايرن، لمحو الصورة السيئة بعد آخر مواجهة بينهما، بالإضافة إلى توجيه رسالة قوية لجميع المنافسين بأن البارسا قادم للمنافسة على جميع الألقاب في الموسم الحالي، بعدما قام بترتيب أوراقه عبر تدعيم الصفوف عقب الرحيل المفاجئ للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

في المقابل، يأمل ناغيلسمان مواصلة تفوق “البافاري” أمام برشلونة، بالإضافة إلى استمرار تقديم مستوى مميز في الموسم الحالي، على غرار ما يقدمه في بطولة الدوري الألماني.

وتعد مواجهة اليوم هي الـ18 بين الفريقين في جميع البطولات الرسمية والودية، وفاز برشلونة في 8 مباريات، كذلك فاز بايرن ميونخ بـ 8 مباريات، وانتهت مباراتين بين الفريقين بالتعادل، ويعود أول لقاء أوروبي رسمي بين الفريقين إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي عام 1996، وانتهت المباراة بالتعادل (2-2) في المانيا، بينما جاء الذهاب بفوز للعملاق البافاري (2-1) في إسبانيا.

وتواجه الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا 9 مرات، وفاز نادي برشلونة في مباراتين فقط، بينما انتصر بايرن ميونخ في 6 مواجهات، وانتهت مواجهة وحيدة بالتعادل.

وسجل لاعبو برشلونة في شباك بايرن ميونخ 13 هدفاً، بينما سجل لاعبو العملاق البافاري في شباك “البلوغرانا” 22 هدفاً.

وتوج الفريق الكاتالوني ببطولة دوري أبطال أوروبا 5 مرات في مواسم (1992، 2006، 2009، 2011، 2015).

بينما حقق بايرن ميونخ لقب دوري أبطال أوروبا في 6 مرات، ثلاث منهم متتاليين (1973-1974، 1974-1975، 1975-1976) على حساب أتلتيكو مدريد، وليدز يونايتد، وسانت إتيان، أما المرة الرابعة كانت على حساب فالنسيا موسم 2000-2001 بركلات الترجيح، والخامسة كانت على حساب بوروسيا دورتموند في موسم 2012-2013، بينما كانت السادسة والأخيرة على حساب باريس سان جيرمان في 2020.

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