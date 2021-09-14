القضاء يحدد موعد إطلاق خدمة الاستمارة الالكترونية للحجج والقسامات الشرعية

2021/09/14 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّد مجلس القضاء الأعلى، اليوم

الثلاثاء، موعد اطلاق خدمة الاستمارة

الالكترونية لطلب استمارة الحجج

الشرعية والقسامات الشرعية.

وذكر المجلس في بيان، أن "القضاء حدّد

موعداً لاطلاق الاستمارة الالكترونية

ل

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