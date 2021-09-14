احباط محاولة تهريب أدوية بشرية في منفذ حدودي مع ايران

2021/09/14 | 13:45 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم

الثلاثاء، احباط محاولة تهريب أدوية

بشرية في منفذ زرباطية الحدودي.

وقال المتحدث باسم الهيئة علاء الدين

القيسي في بيان، إن "هيئة المنافذ

الحدودية بجهودها ومعلوماتها ا

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