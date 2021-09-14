الصحة تعلن أماكن إصدار بطاقات التلقيح الدولية في دوائر بغداد والمحافظات

2021/09/14 | 13:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أماكن إصدار بطاقات التلقيح الدولية في دوائر بغداد والمحافظات.

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة، حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، فقد بلغ عدد المراكز 18 مركزا بينها 12 في بغداد.

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