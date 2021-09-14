في السليمانية.. القبض على مجرمة خدرت رجل وسرقت مصوغات ذهبية

2021/09/14 | 13:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفادت مديرية شرطة محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء بالقاء القبض على امرأة متهمة بسرقة مصوغات ذهبية من عدة منازل.وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه بعد تقديم شكوى قانونية من قبل رجل تعرض إلى تخدير وسرقة مصوغات ذهبية من منزله شرعت قوات الشرطة بالتحقيق في الحادثة، وبعد استحصال قرار القاضي تمكنت من القاء القبض على …

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القبض على مجرمة خدرت رجل وسرقت مصوغات ذهبية أولاً على النور نيوز.

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