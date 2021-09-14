عاجل.. اندلاع حريق كبير داخل معمل أدوية سامراء

2021/09/14 | 13:54 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين

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اندلاع حريق كبير داخل معمل أدوية سامراء أولاً على النور نيوز.

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